Instagram/@officialmissuniversejamaica Miss Jamaica sofre hemorragia intracraniana após queda em desfile

A Organização Miss Universo (MUO) divulgou nesta segunda-feira (8) novos detalhes sobre o estado de saúde de Gabrielle Henry, representante da Jamaica, que sofreu um grave acidente durante a etapa preliminar do concurso em Nonthaburi, na Tailândia.

A modelo caiu por uma abertura no palco em 19 de novembro e sofreu ferimentos graves.

A Organização Miss Universo (MUO) divulgou nesta segunda-feira (8) novos detalhes sobre o estado de saúde de Gabrielle Henry, representante da Jamaica, que sofreu um grave acidente durante a etapa preliminar do concurso em Nonthaburi, na Tailândia. pic.twitter.com/iGa3TlJgZP — iG (@iG) December 9, 2025

Segundo o comunicado oficial, Gabrielle sofreu hemorragia intracraniana, além de fraturas e lacerações no rosto, após perder a consciência logo após o impacto. Ela foi levada às pressas para um hospital em Bangkok, onde permaneceu na UTI sob monitoramento neurológico contínuo.

“Sra. Henry sofreu uma queda grave através de uma abertura no palco enquanto realizava sua caminhada durante a competição preliminar em 19 de novembro de 2025, resultando em uma hemorragia intracraniana com perda de consciência, uma fratura, lacerações faciais e outros ferimentos significativos. Ela foi imediatamente internada na terapia intensiva em Bangkok, onde permaneceu em estado crítico sob monitoramento neurológico constante, e continua necessitando de supervisão especializada”, informou a nota.

A MUO afirmou ter assumido todos os custos de hospitalização, tratamento e reabilitação na Tailândia. A mãe e a irmã da modelo também receberam suporte integral para permanecer ao lado dela.

“Desde o momento em que o incidente ocorreu, a Organização Miss Universo tem apoiado Gabrielle e sua família como se fossem da própria família, assumindo total e imediata responsabilidade, sem hesitação”, diz o texto.

A entidade também anunciou que custeará o voo de repatriação de Gabrielle, que viajará acompanhada por uma equipe médica especializada.

A organização reforçou que relatos que sugerem falha de atenção por parte da modelo não correspondem aos fatos. “Certas reportagens da mídia sugerindo que a Sra. Henry contribuiu de alguma forma para o incidente são totalmente imprecisas... A Organização Miss Universo jamais atribuiu culpa à Sra. Henry e confirma que essas sugestões são infundadas e não refletem os fatos”, declarou.

A queda da Miss Jamaica aconteceu diante do público que acompanhava o desfile preliminar. Vídeos registrados por espectadores mostram o momento em que Gabrielle desaparece por uma abertura lateral e permanece imóvel no chão até a chegada da equipe médica. Ela foi imobilizada e retirada da área em uma maca.

O incidente ocorreu poucos minutos depois de outra candidata, a Miss Grã-Bretanha, escorregar durante a apresentação dos trajes nacionais. Embora tenha conseguido se levantar sozinha, o episódio levantou suspeitas de que o piso pudesse estar mais escorregadio do que o normal, devido ao acúmulo de glitter e spray bronzeador utilizados nos bastidores.