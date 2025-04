Divulgação Miss revela que viveu relacionamento abusivo





A Miss Universe Sergipe 2025, Saiury Carvalho, tem uma carreira artística brilhante nas passarelas, no palco e em campanhas publicitárias de grandes marcas, porém, na vida real, ela já passou por diversos obstáculos e o mais desafiador na sua vida pessoal foi passar por um relacionamento abusivo, onde o parceiro fazia críticas a todo momento sobre o seu corpo, até o momento que ela mesmo começou a distorcer sua própria imagem. Ela nos contou um pouco sobre essa situação traumatizante.

“Eu precisei da ajuda de um psicólogo para perceber que estava em um relacionamento abusivo. A tristeza se tornou rotina, eu me sentia sem vida, sem brilho no olhar e distante dos meus sonhos. Sofria críticas constantes sobre meu corpo como: ‘Você está ficando com gordura na lateral do joelho’ ou ‘A bananinha da bunda está ficando maior’, o que me levou a desenvolver distorção de imagem e com isso fui buscar diversos procedimentos estéticos. Com o tempo, meu trabalho como modelo passou a incomodar meu parceiro, que competia com a minha carreira e me sufocava emocionalmente. Perdi minha liberdade e minhas decisões giravam apenas em torno dele, para que beneficiasse ele, restando migalhas para mim. As traições foram o ponto de ruptura. Na dor, encontrei forças em Deus, decidi não ser mais vítima e iniciei uma nova fase da minha vida, mais forte, livre e conectada com meu propósito.”, contou a Miss Sergipe.

Saiury utiliza suas redes sociais como uma plataforma de transformação. Por meio de conteúdos inspiradores, ela compartilha suas vivências com coragem, buscando tocar o coração de outras mulheres. Seu objetivo vai além da estética, ela deseja que cada mulher reconheça o próprio valor, encontre sua força interior, fortalecendo a fé e, acima de tudo, cultivando o amor próprio.

“Hoje, me apresento como uma mulher que venceu. Quero usar a minha voz para encorajar outras mulheres a saírem da escuridão, a entenderem que denunciar não é sinal de fraqueza, é um ato de profunda coragem. Buscar a independência financeira e emocional não deve ser visto como uma escolha, mas como um caminho necessário, rumo à liberdade. Acredito que toda mulher carrega consigo uma força inabalável, muitas vezes adormecida, esperando apenas o momento certo para despertar. Se a minha história for capaz de inspirar pelo menos uma mulher a dar o primeiro passo em direção à sua libertação, então tudo já teria valido a pena.”, comentou Saiury sobre seu propósito de vida.