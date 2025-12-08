Reprodução Instagram Cantor precisou ser internado nesta segunda-feira (8)





Nesta segunda-feira (8), a influenciadora Poliana Rocha surpreendeu os seguidores ao revelar que o marido, o cantor Leonardo, precisou ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Em registros publicados nos stories do Instagram, ela mostrou o sertanejo deitado em uma maca, recebendo soro na veia, e explicou o motivo da ida ao hospital.

Poliana fez questão de afastar especulações e brincadeiras comuns envolvendo o cantor. “Será que é ressaca? Não! Ele teve um quadro de diarreia e ficou desidratado”, esclareceu. Segundo ela, o atendimento foi necessário apenas para reposição de líquidos, e o quadro não apresentou maior gravidade.

Antes de chegarem ao hospital, Poliana também compartilhou um vídeo gravado dentro do carro, no qual Leonardo aparece no banco do passageiro sendo acompanhado pela esposa. “Acompanhando o marido”, escreveu ela na publicação.