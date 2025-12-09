Getty Images Cher avalia oficializar o relacionamento e reacende rumores sobre um possível novo casamento





Quase cinquenta anos após o fim de seu segundo casamento, Cher pode estar prestes a oficializar novamente uma união. A cantora de “Believe”, que completa 80 anos em maio de 2026, estaria considerando casar com o namorado Alexander 'AE' Edwards, de 39 anos, segundo informações do jornal britânico The Mirror. Uma fonte próxima ao casal afirmou que a diferença de idade não interfere na relação e que os dois estariam prontos para assumir um compromisso maior.

Embora representantes de Cher e Edwards não tenham comentado o assunto, a artista já demonstrou várias vezes que não se deixa abalar pelas críticas ao relacionamento. Em novembro, durante participação no programa CBS Mornings, ela respondeu aos comentários sobre a idade com naturalidade. “Tanto faz. Eles não vivem a minha vida. Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito”, disse.

A cantora contou ainda que Edwards enxerga a diferença etária sem drama. “Ele diz: ‘Você fica mais velha, mas seu espírito é jovem’”. Cher costuma elogiar o parceiro, com quem está há três anos. “Eu amo ele. Acho lindo, muito talentoso. É uma das pessoas mais talentosas que já conheci.”

O relacionamento se tornou público em novembro de 2022, quando os dois foram fotografados juntos em Los Angeles. Pouco depois, a artista confirmou pelas redes sociais que estava vivendo um novo romance. Ao responder críticas de internautas, deixou clara sua postura. “Não dou a menor bola para o que qualquer um pensa. Estamos felizes e não incomodamos ninguém”, escreveu no X.

Desde então, o casal tem feito aparições frequentes em eventos, incluindo a estreia no tapete vermelho da Versace em março de 2023. Edwards, que atua na indústria musical, é pai de Slash, de 6 anos, fruto de um relacionamento anterior com Amber Rose. Ele e Cher vivem juntos em uma mansão em Malibu, em estilo renascentista italiano.

Antes do atual relacionamento, Cher foi casada com Sonny Bono entre 1964 e 1975 e com Gregg Allman de 1975 a 1979. A lista de antigos romances também inclui nomes como Val Kilmer, Gene Simmons e Tom Cruise.

O possível casamento também reacende o olhar para casais famosos que não deixam a idade ser um impedimento para o amor. Entre eles estão Tatá Werneck e Rafael Vitti, com diferença de 12 anos e 3 meses; Gilberto e Flora Gil, com 18 anos de diferença; Amado Batista e Calita Franciele, com 52 anos; Monique Evans e DJ Cacá Werneck, com 30 anos; José de Abreu e Carol Junger, com 52 anos; além de Antonio Fagundes e Alexandra Martins, com 30 anos.