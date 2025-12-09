X/@simonourianmd Antes e depois de Samantha após consulta com médico da Kardashian

O antes e depois de Samantha Schmütz após uma consulta com o dermatologista Simon Ourian, conhecido por atender integrantes da família Kardashian-Jenner, tem viralizado nas redes sociais.

O vídeo, feito após os procedimentos realizados pelo médico, viralizou e gerou discussões sobre uma possível mudança no rosto da atriz.

A repercussão gerou até desconfiança entre usuários, que tentavam confirmar se realmente se tratava de Samantha nas imagens.

“Eu vendo os comentários todos para ver se é ou não a Samantha”, escreveu um internauta. "É óbvio que é a Samantha. O marido dela é norte-americano e ela mora nos EUA”, reforçou um perfil.

Nesta segunda-feira (8), Samantha publicou um vídeo reagindo com ironia à curiosidade do público e aproveitou para divulgar seu novo trabalho musical.

“Galera, muita fofoca aí. O pessoal está querendo saber se eu fui para Los Angeles, se fiz ou não fiz... Gente, eu fui para LA e fiz... sabe o quê? Um álbum maravilhoso com Adrian Younge”, afirmou.

A artista explicou que o projeto reúne influências diversas.

“É álbum só com MPB, mas chamo de música psicodélica brasileira. Com muita referência de som, samba, R&B, hip hop, uma orquestra só com músicos incríveis. Está disponível em todas as plataformas digitais e nas lojas.”

Por fim, Samantha disse não se abalar pelas especulações sobre sua aparência.

“Vamos falar de coisa boa? Eu acabei de voltar da malhação, porque a gente se cuida. A gente não quer mudar de cara, mudar de nada. A gente só quer mudar de ideia e evoluir”, comentou.