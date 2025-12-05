Divulgação Shakira

Uma coisa é fato tudo a que Shakira se dedica vira sucesso! E, 2025 foi mais um exemplo disso, na música, a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” se tornou a turnê mundial mais lucrativa de uma artista latina. Como empresária, Shakira inaugurou sua marca “Ísima” para cuidados capilares, onde também acumulou diversos prêmios e destaques.

Como se não bastasse, na última semana, o lançamento de “Zootopia 2” chamou atenção mundial. Shakira protagoniza o filme, como dubladora da personagem Gazelle, e também fez parte da trilha sonora original, com a canção “Zoo”, que já acumula mais de dez milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Agora, Shakira tem grandes chances de concorrer a um prêmio inédito, se “Zoo” for indicado como trilha sonora no Oscar, a premiação cinematográfica mais prestigiada do mundo.

“Zootopia 2” se tornou a sensação do momento, o filme já é a maior estreia de animação da Disney em sua história e a maior global em 2025, com 556 milhões de dólares arrecadados, conseguindo ser a quarta estreia mais importante da história do cinema em termos de arrecadação.



