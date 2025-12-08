Luana Piovani e Virginia Fonseca
Luana Piovani, de 49, protagonizou outra celeuma com  Virginia Fonseca. Dessa vez, a atriz resolveu opinar sobre o "samba no pé" da ex-mulher de Zé Felipe e virou assunto nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (8), Piovani avaliou o desempenho da influenciadora durante um ensaio de rua da Grande Rio. Este é o primeiro ano da famosa como rainha de bateria, substituindo Paolla Oliveira na agremiação carioca.


Ao analisar a atuação de Virginia, Luana elogiou o professor dela, Carlinhos Salgueiro, mas deu uma alfinetada na performance da apresentadora do SBT. "Ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre", disse a ex-mulher de Pedro Scooby.

"Aliás, se alguém souber quem faz [milagre], estou precisando de dois aqui", acrescentou a atriz, que já protagonizou outros desentendimentos com Fonseca.

Em outubro deste ano, Luana Piovani fez uma série de postagens sobre Virginia. As publicações relembravam polêmicas da influenciadora, como o conflito com Bruna Biancardi, o início conturbado do affair com Vini Jr. e os boatos de que a influenciadora usava bomba e por isso ficou com a voz grossa. 

Virginia fará a estreia como rainha de bateria no Carnaval 2026. Apresentadora do SBT, a celebridade foi extremamente criticada pela atuação nos primeiros ensaios.

Muitos espectadores, incluindo famosos, não concordaram com a decisão da Grande Rio em selecionar a ex-mulher de  Zé Felipe  para o cargo, antes ocupado por  Paolla Oliveira.

Contudo, nos últimos ensaios, feitos neste mês, as críticas deram espaço para elogios.  Virginia Fonseca  passou a fazer aulas com  Carlinhos Salgueiro e passou a sambar com mais desenvoltura na agremiação carioca.

