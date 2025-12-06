Reprodução/ Instagram @rosianepinheiro Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro, de 51 anos, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos no qual surgia usando biquíni. A peça de banho escolhida pela atriz fazia referência às cores da bandeira do Brasil: verde e amarelo.







"Bem negrona. Me quebrei, me perdi, duvidei de mim. Mas entendi que algumas quedas servem para nos despertar. Hoje renasço, inteira, firme e com a alma incendiada de propósito. O que era fim virou recomeço", escreveu na legenda.





Os cliques foram publicados no Instagram, onde ela soma mais de 1,2 milhão de seguidores. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a famosa.

"Que linda", opinou uma internauta. "Maravilhosa", destacou uma segunda. "Simplesmente uma deusa", disse uma terceira. "Perfeita", acrescentou uma quarta. "Arrasou", declarou ainda uma quinta.

Antigo affair

Rosiane Pinheiro admitiu que, depois de deixar o reality rural da Record TV, acabou se envolvendo amorosamente com um dos colegas de confinamento. Trata-se de Tiago Ramos. Ambos estiveram em "A Fazenda 14".

"Fui me encostando, peguei e beijei. Quando eu quero, vou atrás. Eu estava como amiga, mas fui eu quem beijei. Mas não avançou. Amo ele e a família dele. Foi um beijo bom, mas não daria outro porque é realmente amigo", disse no programa "AUÊ", em 2023.

"A gente deu um beijo, para falar a verdade aqui, mas entendemos que éramos muito amigos. Foi em uma viagem. Ele é lindo demais, por dentro mais do que por fora. Você tem que ver o quanto ele é cavalheiro, agradável e educado", acrescentou.