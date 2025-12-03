Luiza Ferraz Giullia Buscaccio exibiu corpão em praia de Pernambuco

A atriz Giullia Buscaccio, de 28 anos, que ganhou destaque ao interpretar Suzana Guerra em Os Donos do Jogo, da Netflix, encantou os internautas na última terça-feira (2) ao compartilhar registros de um dia de descanso na Praia de Muro Alto, em Pernambuco. Nas imagens, ela aparece de biquíni, aproveitando o mar calmo e o sol do litoral nordestino.

Nos comentários, famosos e anônimos não economizaram elogios. “Uma deusa”, escreveu uma fã. A influenciadora Shantal Verdelho reagiu com um “Maravilhosa”, enquanto Gabi Brandt e Giovanna Lancellotti deixaram emojis de admiração nas publicações.

Discreta quanto à vida pessoal, Giullia mantém um relacionamento há cerca de três anos com o empresário Diogo Fialho, um dos sócios da festa Tardezinha. O casal costuma aparecer junto apenas em posts pontuais nas redes sociais.

Em ascensão no streaming, a atriz já está confirmada para a segunda temporada de Os Donos do Jogo. Além disso, pode ser vista na quarta temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, produção na qual protagonizou cenas de destaque ao lado do ator Marcello Novaes.