MC Cabelinho, de 29 anos, passou por uma situação inusitada no último domingo (7), quando foi vítima de uma tentativa de assalto. Tudo ocorreu no Pelourinho, localizado no Centro Histórico de Salvador, na Bahia.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, o cantor e compositor desabafou sobre a situação e ainda destacou um item que quase foi roubado.





"Tentaram até levar meu cordão. Olha para o meu pescoço como é que está", disse ele, mostrando ainda a região vermelha e dois cortes, provocados pelo assaltante que tentava levar o adereço de luxo.

De acordo com o artista, o episódio aconteceu no momento em que ele estava saindo da apresentação do Olodum, que reunia uma grande multidão. Ainda assim, após o susto, o carioca contou que achou agradável caminhar pelo Centro Histórico da capital baiana.

"Muito bom! Muito bom, Salvador", comentou. “Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui. Sem contar que os shows foram fod*”, completou o músico.

Quem é?

MC Cabelinho ganhou destaque na indústria fonográfica nacional pelas composições em diferentes estilos. Trap e funk são os principais gêneros das músicas interpretadas pelo artista.

"Loucura", "Né Segredo", "RASTAFARI", "quem me dera", "garrafa vazia", "acabou o amor", "misericórdia", "tigrinho", "Carta Aberta", "PODER BÉLICO" e "O PREÇO" são algumas das canções já lançadas por ele.

O funkeiro passou boa parte da vida na favela do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, situada na zona sul do Rio de Janeiro. Também já estreou como ator de novelas na Globo, passando por obras como "Amor de Mãe" e "Vai na Fé".

MC Cabelinho chegou a namorar Bella Campos. O ex-casal se conheceu nas gravações de "Vai na Fé", mas terminou em agosto de 2023, de forma conturbada devido às acusações de que o músico teria traído a atriz, algo nunca confirmado por ele.



