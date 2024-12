Reprodução MC Cabelinho









A produtora The Choice Teen Eventos e o clube Monte Líbano f oram multados após um episódio polêmico durante o evento “Matinê The Choice Teen”, realizado em julho de 2022, na zona sul do Rio de Janeiro .

Durante a apresentação, o cantor MC Cabelinho surpreendeu o público ao pular sobre a plateia, composta por adolescentes de 12 a 17 anos. O incidente tomou proporções inesperadas quando o artista desmaiou no meio da multidão e precisou ser socorrido pelos seguranças do evento.

“Eu inventei de pular no público, mas dessa vez deu ruim de verdade. Veio uma multidão de crianças em cima de mim”, relatou Cabelinho. “Quando eu menos esperei, já tinha criança debaixo de mim pedindo socorro. Mano, foi cena de terror. Com todo respeito, fiquei com falta de ar, tá ligado? Desmaiei. Peço desculpa. […] O público estava lindo, a gente fica empolgado. Os seguranças vieram rápido para me ajudar. O bagulho é sério”, completou o cantor, visivelmente abalado.

O caso gerou repercussão legal, e os organizadores tentaram anular a multa aplicada pelo Setor de Fiscalização da 1ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso da Capital . A defesa argumentou que o comportamento do artista, sendo terceirizado, era imprevisível e fora do controle da produção. No entanto, após perderem na primeira instância, os responsáveis pelo evento recorreram, sem sucesso.

Por unanimidade, a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio manteve a penalidade. Os desembargadores concluíram que o histórico do cantor, que já havia realizado saltos semelhantes em outros shows, demonstrava falha da produtora e do clube em não orientá-lo sobre os riscos. Como resultado, ambos foram condenados a pagar uma multa correspondente a 10 salários mínimos pelo episódio.