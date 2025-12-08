Instagram/@xuxameneghel Inicia a venda de ingressos para o show final de Xuxa

A abertura das vendas para o show de despedida de Xuxa, O Último Voo da Nave, marcado para 25 de julho de 2026 no Allianz Parque, em São Paulo, movimentou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (8).

Assim que os ingressos ficaram disponíveis no site oficial da Eventim, uma enxurrada de comentários tomou conta dos perfis dedicados à artista.

O espetáculo, anunciado como a última viagem da icônica nave, marca o encerramento de uma era da apresentadora que atravessou gerações.

A repercussão entre o público foi imediata. “Não vejo a hora”, escreveu uma fã. Outra comemorou a confirmação do evento: “RAINHA das rainhas”.

Entre os comentários mais frequentes, também apareceram manifestações de ansiedade : “Já estamos prontos, Rainha”, “Contagem regressiva”, entre outros.

Além da venda online, a bilheteria oficial abre nesta segunda-feira (08), na Bilheteria B do Allianz Parque. A partir dos dias seguintes, o atendimento segue na Bilheteria A, de terça a sábado, das 10h às 17h.

O evento promete reunir nostalgia, grandes momentos da carreira e elementos que marcaram o universo da apresentadora, um encontro esperado por milhares de fãs que ainda seguem celebrando a chance de reviver a magia da “Rainha”.