Reprodução Priscila Belfort: cunhada relembra 21 anos de desaparecimento da irmã do lutador

Nesta sexta-feira (5), a ex-modelo e empresária Joana Prado publicou uma homenagem emocionada nas redes sociais para a sua cunhada Priscila Belfort, que completaria 51 anos de idade. A mensagem reacende o mistério que ronda o desaparecimento da jovem, ocorrido há 21 anos, e volta a chamar atenção para a ausência de respostas no caso.

Priscila é irmã do lutador Vitor Belfort, ex-campeão de MMA, e sumiu em 9 de janeiro de 2004, após sair de seu trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no centro do Rio de Janeiro, para almoçar. Ela tinha, na época, 29 anos. Desde aquele dia, nunca mais foi vista pelos amigos e familiares. Apesar de intensa busca da família, ampla repercussão na mídia e diversas pistas recebidas pelo Disque Denúncia, nenhuma evidência concreta sobre seu paradeiro foi encontrada.

Reprodução/Instagram Joana Prado e Vitor Belfort lamentam o desaparecimento da irma dele há 20 anos





Em 2024, o desaparecimento ganhou nova visibilidade com o lançamento da série documental Volta, Priscila, disponível no Disney+. A produção revisita as investigações, os depoimentos da família e todas as teorias levantadas ao longo dessas duas décadas e reacendeu a esperança de que pistas possam surgir.





A homenagem

Na publicação que viralizou nas redes, Joana Prado escreveu: “

Pri, hoje, dia 05/12 você completaria 51 anos de idade. Tanto tempo se passou desde que comemoramos seu último aniversário juntas, mas parece que foi ontem que você me deu esse abraço…”.

A mensagem, acompanhada de uma montagem com fotos antigas, foi marcada pela dor, carinho e saudade, despertando os pedidos de justiça e respostas sobre o que aconteceu com Priscila. Segundo Joana, as lembranças da última comemoração em família são guardadas com carinho, mas o vazio da ausência permanece.