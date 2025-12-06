Reprodução Justin Trudeau e Katy Perry: entenda cronologicamente o relacionamento

Katy Perry surpreendeu os fãs ao assumir publicamente seu relacionamento com Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá , em uma publicação no Instagram que marcou a primeira aparição oficial do casal. As fotos, feitas durante a viagem da cantora ao Japão, mostram os dois lado a lado em registros descontraídos, jantares e encontros diplomáticos, incluindo uma visita ao ex-premiê japonês Fumio Kishida.

A confirmação nas redes sociais encerra meses de especulação e coloca Perry e Trudeau no centro do interesse global de forma oficial, afinal, trata-se de um casal improvável: uma das maiores estrelas pop da atualidade e um dos líderes políticos mais conhecidos do planeta.

Instagram/Reprodução Justin Trudeau aparece sozinho em show de Katy Perry em Montreal





Segundo fontes próximas ao casal, a conexão entre os dois é recente, mas intensa. Pessoas ligadas ao ex-premiê afirmam que ele está “definitivamente apaixonado”, enquanto contatos do círculo de Katy descrevem o relacionamento como “uma atração supersized”, nas palavras da People.

Linha do tempo:

Apesar de aparição pública ter acontecido apenas agora, a relação vinha se desenhando há meses. Veja a cronologia dos principais momentos:

Em julho de 2025 surgiram os primeiros rumores, quando Katy e Justin foram vistos juntos em Montreal. Na época, a aproximação soou como coincidência, já que ambos tinham compromissos profissionais na cidade. Mas em setembro, enquanto Katy estava em turnê nos EUA, Trudeau teria voado para visitá-la, indicando que o envolvimento já era mais profundo.

No mês seguinte o casal foi flagrado de mãos dadas em Paris ao deixar um show de cabaré, durante as comemorações do aniversário de Katy. A imprensa internacional tratou o episódio como “quase confirmação”, já que se tratava de uma aparição pública não-oficial.

No início desse mês de dezembro, Katy e Justin participaram juntos de um almoço com o ex-primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, em Tóquio. O encontro diplomático reforçou a seriedade da relação. A cantora publicou em suas redes sociais uma série de fotos e vídeos ao lado de Trudeau, assumindo o namoro para o mundo e colocando o ex-premiê entre os assuntos mais buscados globalmente no Google.

Quem é Justin Trudeau

Justin Trudeau tem 53 anos, é pai de três filhos e ocupou o cargo de primeiro-ministro do Canadá de 2015 até o início de 2025, tornando-se um dos líderes políticos mais conhecidos e midiáticos do período. Ele se separou da ex-mulher, Sophie Grégoire, em 2023.





Conhecido por seu posicionamento progressista, defesa de pautas ambientais e habilidade midiática, Trudeau manteve enorme popularidade internacional mesmo após deixar o cargo. Desde então, vinha mantendo um perfil mais reservado, até agora.

A confirmação do namoro com Katy Perry fez seu nome retornar aos trending topics globais e reacendeu o interesse do público, especialmente porque é raro ver ex-chefes de Estado protagonizando romances com estrelas do pop.