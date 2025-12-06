Reprodução/ Instagram Débora e Mel Maia

A atriz Mel Maia, 21, se manifestou pela primeira vez publicamente desde o falecimento de sua mãe, Débora Maia, neste sábado (6). Por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais, a jovem pediu privacidade e agradeceu o apoio recebido, confirmando a dor da perda e pedindo respeito ao luto da família.

“Estou cuidando de mim e da minha família, vivendo esse processo no meu tempo, com calma e com amor. E a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Tenho certeza de que minha mãe marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e ela deixa um legado de alegria e amor. Muito obrigada. De coração", declarou a atriz.





Débora Maia foi encontrada morta em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela tinha 53 anos e já trabalhava como empresária e ex-assessora da carreira da filha. A causa oficial ainda não foi divulgada; segundo reportagens, ela vinha enfrentando problemas de saúde e há relatos de que fazia uso de medicamentos que não deveriam ser combinados com bebida alcoólica, fato que está sendo investigado pela polícia.

Horas antes da tragédia, ela havia trocado mensagens afetuosas com um sobrinho, o que aumenta o mistério em torno do episódio. Sua últimas postagens envolvem uma declaração, também para um sobrinho, e o look escolhido para participar da festa da Mulher Melão.

A relação de mãe e filha

Nas redes, a mãe esbanjava fotos das filhas e da família, mas principalmente, destacava constantemente o trabalho de Mel, demonstrando apoio e orgulho da carreira da atriz, que atualmente estrela a nova série original da Netflix Brasil: “Os Donos do Jogo”. Débora não era apenas mãe: nos primeiros anos da vida de atriz da filha, ela também atuou como empresária e assessora, criando um vínculo forte e uma base de apoio constante.

No velório, realizado no sábado posterior ao anúncio da morte, Mel foi vista discretamente ao lado da família, visivelmente abalada. A privacidade foi reforçada no comunicado oficial e o pedido por respeito ao luto tem sido aceito por amigos e colegas.



