Reprodução/ Instagram @caryhiroyukitagawaofficial Cary-Hiroyuki Tagawa

Cary-Hiroyuki Tagawa, de 75 anos, morreu. O falecimento foi revelado nesta quinta-feira (4). O artista, conhecido pela atuação em filmes e séries, não resistiu às complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Dentre os vários trabalhos doo intérprete, um dos mais conhecidos foi "Mortal Kombat - O Filme". No longa-metragem, lançado em 1995, ele vivenciou um dos personagens mais marcantes, o feiticeiro Shang Tsung.





"É com o coração pesado que nos despedimos de uma das pessoas mais maravilhosas para quem poderíamos trabalhar. Ele faleceu pacificamente rodeado pela família por causa de um acidente vascular cerebral, infelizmente. Ele vinha sofrendo de um AVC anterior antes deste", começou a família, em comunicado enviado à imprensa.



"Graças a vocês, fãs maravilhosos, a sua alma viverá para sempre através das vossas memórias dele e apoio! Por favor, tenham paciência conosco enquanto a família dele pede privacidade. Eles vão passar por este período matinal difícil. Descanse em paz, rei Cary, todos nós te amamos eternamente. Cary-Hiroyuki Tagawa, setembro de 1950 - dezembro de 2025", termina a nota.



Saiba mais

Cary-Hiroyuki Tagawa nasceu em 27 de setembro de 1950, em Tóquio, no Japão. Embora tenha ganhado destaque internacional pela trajetória como ator, ele também trabalhava como produtor à frente de produções audiovisuais.

Fora "Mortal Kombat", participou de obras como "O Último Imperador", "Planeta dos Macacos", "Pearl Harbor", "Star Trek: The Next Generation" e "Revenge". O famoso se formou na University of Southern California.