Reprodução Globo/Instagram Juan Paiva vive Samuel em trama das 7 da Globo





O ator Juan Paiva, de 27 anos, intérprete de Samuel na novela Dona de Mim, da TV Globo, voltou a chamar atenção nas redes sociais depois de compartilhar um registro pós-treino em que aparece sem camisa, exibindo um abdômen trincado. A foto, publicada nesta última quinta-feira (4), rapidamente viralizou e fez sucesso no X (antigo Twitter).

Reprodução Instagram Juan Paiva em registro na academia

No post, o ator celebrou os resultados da rotina intensa de exercícios. “Sequei em um mês”, escreveu, arrancando elogios de fãs da novela e admiradores de seu trabalho. A repercussão foi imediata: “Lindo e talentoso”, elogiou uma internauta. Outra afirmou: “Maravilhoso demais esse homem”. Já uma terceira completou: “Um dos mais gatos da Globo”.

Juan Paiva está em um dos momentos mais movimentados de sua trajetória. Apontado como um dos atores mais requisitados da nova geração da Globo, ele acumula participações marcantes em produções de destaque. Estreou em Totalmente Demais (2015), ganhou projeção nacional como um dos protagonistas da temporada Malhação: Viva a Diferença (2017) e solidificou sua presença no horário nobre com Um Lugar ao Sol (2021). Em 2024, voltou a chamar atenção com seu papel em Renascer, antes de integrar o elenco de Dona de Mim.

Além da TV, Paiva também brilhou nos cinemas ao protagonizar Nosso Sonho, cinebiografia que conta a história da dupla Claudinho & Buchecha, desempenho que lhe rendeu elogios da crítica e do público.