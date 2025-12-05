Leonardo Mendonça / Clauber Sérgio Gabi Lins lança seu primeiro álbum de trabalho

A cantora e compositora Gabi Lins concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal iG para anunciar o início de seu projeto mais importante até aqui, o lançamento de seu primeiro álbum de trabalho, previsto para o início de 2026. A nova era começa nesta sexta-feira (5) com “Canibal”, faixa lançada pelo selo Alá Comunicação e produzida pelos vencedores do Grammy Los Brasileros e DMAX, nos estúdios Head Media, em São Paulo. O single chega acompanhado de um clipe no canal oficial da artista no YouTube.

Com um pop potente e cheio de brasilidade, “Canibal” reflete o amadurecimento musical de Gabi Lins e apresenta, de forma lúdica, o tema central dessa fase: sua jornada na música. O clipe, gravado em Salvador, se desenrola em uma floresta onde a artista foge do “canibal”, metáfora que conduz a narrativa e revela uma faceta mais madura, expressiva e teatral da cantora.

Na entrevista, Gabi afirma que lançar “Canibal” no fim de 2025 tem um significado especial: “Está sendo muito significativo lançar essa música em dezembro. Sinto que este foi o ano em que decidi me desfazer de tudo o que já não me cabia, principalmente na minha arte. Depois dessa limpeza e reflexão, o novo sempre chega”, diz a cantora.

Ela conta que 2025 foi marcado por estudo e recolhimento, período em que pôde trabalhar no álbum com mais tranquilidade e explorar outras linguagens, como atuação, poesia e dança, fundamentais para a construção do novo projeto. Nesse processo, aproximou-se também de referências marcantes, entre elas Ney Matogrosso, a quem homenageou no espetáculo “Gabi canta Ney”, experiência que ampliou sua visão de performance, expressão e liberdade artística.

Essa imersão em novas linguagens e referências é justamente o que alimenta a chegada do tão esperado álbum de estreia, previsto para o início de 2026. “Nem acredito que estou escrevendo isso. Tenho quatro anos e meio de carreira independente e o meu maior sonho sempre foi contar uma história mais profunda, algo que só é possível em um álbum. Podem esperar muita música e muita história bonita.”

A artista também comentou sobre ter visto “Burburinho”, composição sua, ganhar destaque na novela “Fuzuê”, exibida pela TV Globo em 2024: “Ver uma composição minha ganhando projeção nacional é um grande incentivo. Foi muito especial assistir com a minha mãe, que é noveleira, e perceber que a minha música estava dando vida a um personagem. É um daqueles momentos que ficam guardados”, afirmou.

Sobre sua forte relação com o audiovisual, Gabi explica: “Sou extremamente visual e curiosa desde pequena. Sempre fui fascinada por musicais e por artistas que misturam diferentes linguagens em um único formato. A música é a minha prioridade, mas, sempre que eu puder contextualizar o ouvinte com visuais fortes, eu vou fazer isso. Para mim, presença estética também é narrativa.”