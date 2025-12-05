Reprodução/Internet Arlete Salles renovou contrato fixo com a Globo; atriz tem quase 60 anos de carreira

Arlete Salles se afastou das gravações de "Três Graças" nesta semana após diagnóstico de gripe. A informação foi confirmada ao iG Gente. Segundo a emissora, a atriz de 87 anos já retomou os trabalhos no estúdio no Rio de Janeiro após apresentar melhora, que confirmou o afastamento temporário.

A emissora explicou que a equipe refez parte do roteiro para manter o ritmo da novela. As gravações seguiram com ajustes pontuais até o retorno de Arlete. A direção diz que o afastamento não comprometeu as cenas desta fase da trama e que a protagonista voltou em boas condições para retomar o papel.

Arlete interpreta Josefa, mãe de Arminda, personagem de Grazi Massafera. A veterana é um dos destaques do primeiro mês de exibição e movimenta a história escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Renovação do contrato

Em abril, Arlete Salles teve seu contrato fixo renovado pela Globo, em um momento em que o canal prioriza acordos por obra. A atriz iniciou sua carreira no Recife, nos anos 1950, ao lado do então marido Lúcio Mauro (1927- 2019). Em 1960, começou na televisão pela TV Tupi (1950-1980).

Seu primeiro papel na Globo foi em Sangue e Areia (1967), quando interpretou a mãe de uma personagem que tinha sua idade real. Desde então, atuou em mais de 30 novelas, minisséries e programas humorísticos da emissora.



