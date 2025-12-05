Reprodução Instagram Ex-repórter da Record surpreende e vira acompanhante em plataforma de conteúdo adulto

O comunicador Rafael Machado, conhecido por sua atuação como repórter no Programa do Gugu, da Record TV, anunciou oficialmente uma nova fase em sua carreira, marcada por mudanças significativas e pela expansão de sua presença no mercado de conteúdo adulto. Depois de construir uma trajetória sólida na televisão e posteriormente migrar para a criação de conteúdo nesse segmento, Rafael agora integra o FatalFans, nova plataforma lançada pelo Fatal Model Group para criadores que atuam no universo adulto.

Além de aderir ao FatalFans como creator, Rafael também passa a fazer parte do time de acompanhantes da Fatal Model. Seu perfil na plataforma já está disponível e reúne materiais exclusivos, bastidores, vídeos personalizados e interações diretas com os assinantes, um movimento que, segundo ele, intensifica seu vínculo com o público que o acompanha desde a fase televisiva. “Minha chegada ao FatalFans vai além de uma simples parceria, representa a oportunidade de aprofundar ainda mais a experiência do público no universo do Machadão. Na plataforma, apresentarei um lado meu que muitos imaginam, mas que agora poderão acompanhar de forma próxima e autêntica”, declarou.

Rafael destaca que a liberdade criativa oferecida pelo FatalFans foi um dos principais fatores que o motivaram a ingressar na plataforma. De acordo com ele, o ambiente permite ousar na produção de conteúdos, testar formatos e desenvolver ideias sem restrições. “O FatalFans é o ambiente ideal para testar formatos, desenvolver ideias e mostrar quem é o Machadão longe dos holofotes. O público pode se preparar: a partir de agora, vai conhecer o Machadão exatamente como sempre quis ver”, comentou ele, que também está no OnlyFans e no Privacy.





Lançado pelo Fatal Model Group, o FatalFans foi criado para facilitar a rotina de creators adultos ao oferecer ferramentas que simplificam tanto a produção quanto a divulgação de conteúdo. A plataforma se diferencia por disponibilizar cadastro rápido, taxas mais acessíveis e um forte investimento na promoção dos perfis, aproveitando a base de tráfego da Fatal Model, que soma milhões de acessos mensais. Com alcance internacional, o serviço permite que criadores de diversas partes do mundo publiquem seu material em um ambiente estruturado e em constante expansão.

A iniciativa reforça o posicionamento da Fatal Model, considerada a maior plataforma de anúncios para acompanhantes do Brasil. Fundada em 2016, a empresa mantém como principal missão tornar o mercado mais seguro, organizado e profissionalizado, garantindo melhores condições de trabalho e fomentando o combate à discriminação. Hoje, o grupo reúne mais de 23 milhões de usuários e registra 54 milhões de visitas mensais, ocupando lugar entre os 35 sites mais acessados do país. Com mais de 75 mil anunciantes ativos e uma equipe de mais de 300 colaboradores, a Fatal Model atua de forma contínua no desenvolvimento de tecnologias e políticas voltadas à segurança, ao bem-estar e à valorização dos profissionais do setor.