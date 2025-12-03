Reprodução Instagram Graciele Lacerda

A influenciadora Graciele Lacerda, de 45 anos, esposa do cantor Zezé Di Camargo, voltou às redes sociais para esclarecer boatos envolvendo seu processo de emagrecimento. Após um ano do nascimento da filha, Clara Lacerda, ela afirmou ter retornado ao seu peso e chamou atenção ao publicar novas fotos exibindo o abdômen.

Nos comentários da postagem, uma seguidora questionou se Graciele estaria utilizando Mounjaro, medicamento indicado para diabetes que tem se popularizado entre pessoas que buscam perder peso. A influenciadora, no entanto, negou o uso e lamentou a desconfiança que, segundo ela, acompanha quem escolhe caminhos naturais para emagrecer.

“Hoje a moda é remédio para emagrecer. Ninguém mais acredita no seu esforço de manter uma alimentação saudável, treino para ter resultado. Vou deixar aqui o meu remédio para emagrecer”, disse, reforçando que seu processo é baseado em disciplina e em seu próprio programa de emagrecimento.

Graciele já havia comentado recentemente sobre a evolução na balança. Segundo ela, o retorno ao seu antigo peso antes da gravidez, foi alcançado após perder cerca de 9 quilos: “Voltei para o meu peso, 65 kg, só que já abaixei mais 1 kg essa semana e fui para 64 kg. Então tenho que me segurar agora para não emagrecer mais do que isso”, contou.

A influenciadora também detalhou parte de sua estratégia alimentar. “Eu faço a estratégia do Edu, que é evitar alimentos inflamatórios. Agora coloco um pouquinho mais de carboidratos do bem, vou mesclando para manter. É só focar no ganho de massa”, explicou. Com a rotina de treinos e ajustes na alimentação, Graciele reforça que sua transformação física é resultado de constância e cuidados diários e não do uso de medicamentos.

Em relação ao Mounjaro, vale destacar que diversas celebridades já admitiram uso da medicação. Entre elas estão nomes como Oprah Winfrey, Kelly Osbourne, Whoopi Goldberg, bem como artistas e personalidades brasileiras como Wesley Safadão, Luiz Bacci e Jojo Todynho, que já mencionaram terem recorrido à medicação durante suas jornadas de emagrecimento.