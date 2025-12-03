Reprodução/ Instagram Klara Castanho

Klara Castanho, de 25 anos, acabou se machucando e agora precisará seguir um tratamento específico durantes as tradicionais festas de fim de ano, como Natal e Réveillon.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 6,8 milhões de seguidores, ela explicou como tudo ocorreu e ainda contou qual foi o diagnóstico dela.





“Eu estava fechando as malas. E aí eu senti uma dor e falei: ‘Ah, acontece nas melhores famílias’, segui minha vida", começou. “Acordei ontem com uma dor gigantesca na mão. A minha mão é muito magra. E a palma da minha mão tava gordinha", lembrou.

"Eu tenho 25 anos. Eu nunca quebrei, eu nunca luxei, eu nunca torci nada. Para tudo tem uma primeira vez, né, galera? Para tudo tem uma primeira vez. Eu luxei o dedão", acrescentou.

Consulta

Logo na sequência, Castanho optou por buscar auxílio profissional. “Uma dor que, quando o médico foi descobrir onde é que tava doendo, eu berrei quando ele mexeu na minha mão e, depois, eu fui no caminho do raio-X chorando de dor. Foi bem legal", brincou.

Após fazer o raio-x, o médico que a acompanha constatou que não havia nenhum tipo de fratura, somente uma luxação. No entanto, a atriz precisará se dedicar ao tratamento e terá que deixar a área imobilizada. “Um mês, um mês e meio assim, ou seja, Natal, Ano Novo, assim", contou, mostrando a nova tala.

Saiba mais

Nascida no dia 6 de outubro de 2000, Klara Castanho fez campanhas fotográficas como modelo ainda bebê. A estreia na TV ocorreu aos 6 anos, ma série "Mothern"(2006), exibida no GNT.

Em 2008, no SBT, fez "Revelação". No ano seguinte, interpretou a vilã-mirim Rafaela em "Viver a Vida", de Manoel Carlos."Morde & Assopra"(2011) e "Amor à Vida"(2013) foram outros títulos. A última novela foi "Garota do Momento"(2025).

Além dos melodramas, a intérprete esteve em filmes nacionais, como "É Fada"(2016), "Chocante"(2017) e "Tudo Por um Popstar"(2018). Na Netflix, se destacou com a série "De Volta Aos 15".



