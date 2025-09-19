Divulgação A atriz Klara Castanho

Klara Castanho usou os Stories nesta sexta-feira (19) para negar boatos de que teria sido convidada para participar do Big Brother Brasil 26 . O nome da atriz começou a circular nas redes sociais, mas ela reforçou que a informação não é verdadeira.

A declaração foi feita em vídeo publicado no Instagram, onde Klara Castanho ironizou os rumores.

“ Olá gente, muito bom dia. Acabei de acordar e descobri que eu fui convidada para o Big Brother. Primeira coisa: não fui. Segunda coisa: não vou. Se você quer me assistir, vai para o cinema. Tem ‘O Apanhador de Almas’ que estreou ontem. Tem ‘Salve Rosa’ que vai estrear dia 23 de outubro ”, afirmou.

Atriz ironiza rumores sobre reality show

Nos comentários, fãs lembraram que o nome de Klara já foi especulado em outras edições do reality da Globo. Desta vez, a atriz aproveitou para destacar que está com a agenda cheia de compromissos no cinema.

Ela também brincou com a forma como os rumores ganham força nas redes.

“ Durante o período do programa, eu tenho dois trabalhos, pode analisar esmalte, onde eu estou, quando postou o story, porque não é o caso, mas achei engraçadíssimo saber que fui convidada sem ser ”, disse.