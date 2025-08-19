Divulgação A atriz Klara Castanho

A atriz Klara Castanho voltará aos palcos após uma década longe da cena. A artista será responsável por dar vida à escultora francesa Camille Claudel (1864-1943) em Camille & Rodin, peça do dramaturgo Franz Keppler sobre o romance conturbado entre a artista e o também escultor francês Auguste Rodin (1840-1917).

A montagem flagra os amantes em diferentes momentos de seu relacionamento, com foco essencialmente na relação de Claudel com a sociedade francesa, que a despreza após assumir o romance com Rodin, e o processo de término.



Com o fim do relacionamento, a artista cai em uma depressão profunda por não conseguir reconhecimento artístico e acaba internada contra sua vontade em um sanatório por seu irmão mais novo, o diplomata Paul Claudel (1868-1955). Suas obras ganhariam reconhecimento público anos após sua morte, e sua história se tornaria um dos pilares da batalha antimanicomial ao redor da Europa.



A montagem, com estreia prevista para 2026, contará com a direção de João Fonseca e terá Rafael Primot no papel de Rodin. Esta será a segunda montagem da obra, que estreou em 2013 com Melissa Vettore e Leopoldo Pacheco no elenco e direção de Elias Andreato.



A previsão é de que a peça cumpra temporadas em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro caso consiga captar os R$994.519,35 para os quais foi aprovado via Lei de Incentivo à Cultura.



