Klara Castanho, de 24 anos, respondeu neste sábado (13) às críticas por interpretar uma personagem de 13 anos no longa Salve Rosa , previsto para estrear em outubro. A atriz disse que aproveitou a aparência jovem para assumir papéis que menores de idade não poderiam fazer.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Klara classificou o trabalho como “ um dos grandes desafios da carreira ”. Ela contou que recebeu a proposta aos 21 anos e chegou a duvidar se conseguiria interpretar uma personagem oito anos mais nova. “ Dois anos se passaram e a gente começou o processo para a Rosa e, desde a primeira leitura, eu estava preocupada, era uma barra ”, disse.
“ É óbvio que eu vou aproveitar minha aparência mais jovem para contar as histórias mais punks e densas que existem, que uma menor de idade não pode contar ”, afirmou Klara, em defesa da escolha.
Preparação para viver Rosa
A atriz explicou que o processo exigiu mudanças físicas. Ela usou maquiagem, figurino e até um binder — faixa que comprime o volume dos seios. Também adotou uma franja reta para reforçar o ar adolescente. “ Foi um processo para encontrar Rosa dentro de mim, mas estava absolutamente entregue ”, declarou.
A artista ainda brincou com comentários sobre a idade.
“ Vocês parem de antecipar meus 30 anos que eu ainda vou fazer 25, e se eu tiver essa aparência mais jovem até lá, eu vou aproveitar até o fim ”, disse aos fãs.
Na trama, Klara interpreta Rosa, uma influenciadora digital adolescente que enfrenta rotina de trabalho intensa e sofre pressão da mãe, Dora, vivida por Karine Teles. A relação entre as duas conduz os principais conflitos da história.
Klara explica que o papel exigiu entrega emocional e física. Segundo a atriz, o maior desafio foi equilibrar a densidade da narrativa com a responsabilidade de retratar uma personagem em fase de amadurecimento.