Instagram Klara Castanho rebate críticas por viver adolescente em novo filme

Klara Castanho, de 24 anos, respondeu neste sábado (13) às críticas por interpretar uma personagem de 13 anos no longa Salve Rosa , previsto para estrear em outubro. A atriz disse que aproveitou a aparência jovem para assumir papéis que menores de idade não poderiam fazer.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Klara classificou o trabalho como “ um dos grandes desafios da carreira ”. Ela contou que recebeu a proposta aos 21 anos e chegou a duvidar se conseguiria interpretar uma personagem oito anos mais nova. “ Dois anos se passaram e a gente começou o processo para a Rosa e, desde a primeira leitura, eu estava preocupada, era uma barra ”, disse.

“ É óbvio que eu vou aproveitar minha aparência mais jovem para contar as histórias mais punks e densas que existem, que uma menor de idade não pode contar ”, afirmou Klara, em defesa da escolha.

Preparação para viver Rosa

A atriz explicou que o processo exigiu mudanças físicas. Ela usou maquiagem, figurino e até um binder — faixa que comprime o volume dos seios. Também adotou uma franja reta para reforçar o ar adolescente. “ Foi um processo para encontrar Rosa dentro de mim, mas estava absolutamente entregue ”, declarou.

A artista ainda brincou com comentários sobre a idade.

“ Vocês parem de antecipar meus 30 anos que eu ainda vou fazer 25, e se eu tiver essa aparência mais jovem até lá, eu vou aproveitar até o fim ”, disse aos fãs.

Na trama, Klara interpreta Rosa, uma influenciadora digital adolescente que enfrenta rotina de trabalho intensa e sofre pressão da mãe, Dora, vivida por Karine Teles. A relação entre as duas conduz os principais conflitos da história.

Klara explica que o papel exigiu entrega emocional e física. Segundo a atriz, o maior desafio foi equilibrar a densidade da narrativa com a responsabilidade de retratar uma personagem em fase de amadurecimento.