Reprodução Instagram / ITV Laura Woods desmaiou nos braços de ex-jogador do Arsenal





A apresentadora Laura Woods, de 38 anos, pegou os telespectadores de surpresa e gerou grande preocupação durante uma transmissão ao vivo na noite desta terça-feira (2). A jornalista estava no estádio do Southampton participando da cobertura da partida entre as seleções femininas de Inglaterra e Gana, que terminou com vitória inglesa por 2 a 0, quando sofreu um mal-estar e desmaiou diante das câmeras do canal ITV.

Woods estava ao lado da ex-jogadora Anita Asante e do comentarista e ídolo do futebol inglês Ian Wright. As imagens transmitidas ao vivo mostraram a apresentadora inclinando-se para a frente, demonstrando evidente desconforto. Ao perceber a situação, Wright e Asante reagiram imediatamente para tentar ampará-la. Ainda assim, Woods acabou caindo no chão instantes antes de o corte da transmissão ser feito, num momento que deixou o público em choque.

Diante do incidente, o canal interrompeu a cobertura esportiva de forma imediata. A programação passou a exibir imagens do estádio, sem apresentação, e logo em seguida entrou no intervalo comercial. A emissora não forneceu detalhes no primeiro momento, o que intensificou a apreensão do público.

Minutos depois, a repercussão já tomava conta das redes sociais. Usuários do X (antigo Twitter) e de outras plataformas publicaram mensagens expressando preocupação e desejando melhoras à apresentadora. Alguns internautas elogiaram a atitude rápida de Ian Wright e Anita Asante, que evitaram que Woods sofresse uma queda mais grave.

Horas após o episódio, já em casa e em recuperação, Laura Woods usou seu perfil no Instagram para tranquilizar o público. Em um comunicado, ela explicou que o desmaio foi provocado por um provável vírus. “Nossa, isso foi estranho. Desculpem por preocupar todo mundo, eu estou bem. Os médicos maravilhosos dos Saints [Southampton] disseram que provavelmente é um vírus, só preciso de um pouco de descanso e hidratação”, escreveu.

A apresentadora também demonstrou constrangimento pela situação ter ocorrido durante uma transmissão ao vivo, mas fez questão de agradecer aos colegas e à equipe técnica da ITV pelo suporte imediato: “Estou envergonhada por isso ter acontecido na TV, mas é dizer um grande obrigado aos meus colegas da ITV, que realmente cuidaram de mim esta noite. E aos meus colegas por me segurarem! Desculpa novamente”.