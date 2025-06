Reprodução Instagram @leolins Léo Lins em vídeo na web

Léo Lins, conhecido pela atuação como humorista no "The Noite com Danilo Gentili", foi condenado a oito anos de prisão pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo por conta de um vídeo, publicado em 2022, no qual surgia fazendo comentários sobre várias minorias. A decisão cabe recurso.

Quem é ele?

Com 42 anos, o humorista ganhou projeção nacional em 2008. Foi neste ano que ele se consagrou como finalista de um quadro de comédia do extinto "Domingão do Faustão". Tratava-se da competição "Quem Chega Lá", exibida na Globo.





A antiga atração comandada por Fausto Silva não foi a única na qual ele participou. Em 2010, participou do "Legendários", apresentado por Marcos Mion na Record. Entre os anos de 2014 e 2022, compôs o elenco do "The Noite com Danilo Gentili" no SBT.

Fama virtual

Ele acumula milhares de seguidores em plataformas de interação virtual. 2,1 milhões de perfis o acompanham no TikTok, rede social de vídeos curtos. Já no Instagram, ele é acompanhado por 2,8 milhões de contas. Por fim, no Youtube, ele ultrapassou a marca de 1,5 milhão de inscritos e já conta com mais de 169 milhões de visualizações em seu canal.

Críticas

Frequentemente, Léo é alvo de críticas por piadas que reforçam preconceitos contra determinados grupos sociais, como pessoas gordas, negras ou idosas. No entanto, há quem defenda o humorista, incluindo famosos. Antonio Tabet, Mauricio Meirelles e Fábio Rabin se mostram contrários à condenação do colega de profissão.