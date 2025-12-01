Reprodução/ Instagram Nicole Bahls com o filho da funcionária no colo

Nicole Bahls, de 40 anos, virou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. O motivo? Ter feito um quarto para o filho de uma funcionária.



O cômodo foi instalado no sítio onde a ex-peoa de "A Fazenda", reality rural da Record TV, mora. “Refúgio de amor do Salomão pronto! Cada detalhe desse cantinho foi pensado com carinho, conforto e segurança”, disse ela na legenda.





O aposento foi instalado na propriedade pertencente a Bahls, localizada no município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. O imóvel abrange cerca de 20 mil metros quadrados e apresenta valor estimado em aproximadamente R$ 10 milhões.

"Não demitiu a empregada e ainda fez um espaço para ela poder trabalhar e olhar o próprio filho. Arrasa, Nicole", elogiou uma internauta. "Isso é saber cuidar de quem cuida de você. Meu respeito e admiração", acrescentou uma segunda.



"Como assim essa mulher não cansa de acertar? Nicole você é a maior, entenda isso", destacou um terceiro. "De nada vale todo dinheiro do mundo se não puder fazer a diferença nas vidas das pessoas. Que linda atitude dela", finalizou uma quarta.

Vida financeira

Recentemente, Nicole Bahls surpreendeu o público ao revelar como se sustenta. Muitos internautas pensavam que os dinheiros vindos de publicidades fossem a principal renda da ex-panicat, mas a influenciadora detalhou o que, de fato, faz com esse dinheiro.

As declarações foram dadas durante participação no PodSê, podcast da Serasa, apresentado pelo ex-BBB Gil do Vigor. "Vivo da venda dos ovos das galinhas e do leite, e todo dinheiro da publicidade eu guardo”, garantiu.

“Eu tinha umas economias, inteirei e botei 100% ali no terreno do meu sítio. Fiquei ‘durinha’, mas investi tudo no terreno", revelou ela. A ex-peoa de "A Fazenda" desembolsa cerca de R$ 15 mil por mês em ração, banho e cuidados com os animais dela.

Bahls ainda brincou sobre um período no qual chegou a ficar negativada por inadimplências. "Nome sujo é só uma fase, depois a gente limpa", debochou a atual competidora do "Dança dos Famosos".



