Reprodução/ X, antigo Twitter @@AcessoSangalo/ Instagram Ivete Sangalo fez primeiro show após separação de Daniel Cady

Ivete Sangalo, de 53 anos, dividiu opiniões no primeiro show que realizou após a separação de Daniel Cady, de 40., neste domingo (30) O ex-casal anunciou o divórcio na quinta-feira (27).

Assista:

Ivete Sangalo em um papo muito doido sobre fogo no cu 🗣️🗣️ pic.twitter.com/HagnrISClZ — Acesso Sangalo 🌅 (@AcessoSangalo) December 1, 2025





A cantora e compositora se apresentou em Salvador, ao lado de Liniker. No entanto, algumas declarações durante a apresentação repercutiram e a baiana foi acusada de ter mandado uma indireta ao ex-marido por alguns internautas.





“Tenho que descarregar, não tem onde descarregar e vai dando o famoso fogo no c*. Tem coisa mais romântica do que fogo no cu? Viva o fogo no c*”, começou.

“Vamos jogar poesia nisso. Aquele povo que diz ‘viva a Bahia, viva a nossa cultura, viva não sei o quê, não sei o que lá’. Vamos nessa, positivismo, grita para o universo ‘fogo no c*'. Vai que o universo ouve”, prosseguiu.

As declarações dividiram opiniões. Enquanto alguns internautas especularam que seria uma indireta ao ex, outros argumentaram que a cantora e compositora baiana já falou palavrões em outras ocasiões.

"Agora pronto, tudo que a Veveta falar vai ser indireta? Deixem ela em paz", disse um usuário. "Nossa, se isso não foi uma indireta eu não sei o que é", contrariou um segundo. "Desnecessário toda essa exposição", concluiu ainda um terceiro.

O divórcio

Nesta quinta-feira (27), o ex-casal anunciou a separação nas redes sociais. Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram três filhos: Marcelo, Helena e Marina.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começa a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", completa.

Por fim, tanto a cantora quanto o nutricionista pedem privacidade para lidar com a separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", conclui o comunicado.