Instagram/@virginia Mãe de Vini Jr. presenteia Virginia com camisa do Flamengo

No dia da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Virginia Fonseca entrou de vez no clima da decisão depois de ganhar uma camisa do Rubro-Negro personalizada com seu nome e o número 7, presente enviado por Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., atual namorado da influenciadora.

O jogo está sendo realizado neste sábado (29), em Lima, no Peru.

Além de Virginia, os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo também foram vestidos com as cores do clube carioca.

O namoro entre o atacante e Virginia foi assumido no fim de outubro. Na ocasião, o casal surgiu em um quarto decorado com pétalas, rosas, balões e joias, cena que marcou a oficialização do relacionamento.

A influenciadora permanece no Rio de Janeiro, na casa do jogador, na Barra da Tijuca, junto com as crianças.