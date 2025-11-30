Instagram/@ivetesangalo Ivete Sangalo retorna aos palcos após anunciar separação

Ivete Sangalo fez sua primeira apresentação pública desde o anúncio do fim do casamento com Daniel Cady. O retorno aos palcos aconteceu neste domingo (30), em Salvador, durante o show Ivete Clareou.

Ivete Sangalo fez sua primeira apresentação pública desde o anúncio do fim do casamento com Daniel Cady. O retorno aos palcos aconteceu neste domingo (30), em Salvador, durante o show Ivete Clareou. pic.twitter.com/UB5Gn0yN7O — iG (@iG) November 30, 2025

A artista e o nutricionista estavam juntos havia 17 anos e formalizaram a união em 2011. Eles são pais de três filhos:16, e as gêmeas7.

No palco, Ivete apresentou o repertório do projeto Clareou, dedicado a clássicos eternizados por Clara Nunes.

Entre as músicas interpretadas estavam O Mar Serenou, Canto das Três Raças e Juízo Final. O espetáculo também contou com novidades, incluindo faixas inéditas como Nem Precisa Responder, Vai Tomando, Por Inteiro e Mó Loucura.

A chegada de Ivete ao evento chamou atenção nas redes sociais. A cantora apareceu vestindo a camisa amarela do Esporte Clube Vitória, time do coração.

Ela esteve acompanhada do filho mais velho, Marcelo, que assistiu ao espetáculo. As gêmeas não apareceram nas imagens feitas antes do início do show.