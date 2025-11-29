Ludmilla comemora título do Flamengo ao lado de Brunna e Zuri
A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na final da Libertadores disputada em Lima, rendeu registros fofos de Zuri vestida a caráter ao lado de Ludmilla e Brunna.


Declarada torcedora rubro-negra, a cantora publicou neste sábado (29) uma série de fotos da comemoração em família, destacando o figurino especial preparado para a pequena Zuri,  de 6 meses.

No registro, ela escreveu:  “Zurinha é pé quente, mengão campeão, uhu”.

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, também surge nas imagens usando a camisa do Flamengo e sorrindo ao lado de Zuri, que nasceu no dia 14 de maio.

