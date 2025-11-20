Reprodução/Instagram Artista abordou temas como ancestralidade e combate ao racismo em sua reflexão

Nesta quinta-feira (20), data em que se celebra o Dia da Consciência Negra no Brasil, a cantora Ludmilla, de 30 anos, publicou uma reflexão nas redes sociais sobre a importância do momento e o significado da data em sua trajetória pessoal e familiar.

Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves com a filha, Zuri

Em mensagem divulgada no X (antigo Twitter), a artista afirmou que o dia é sempre marcado por reflexões profundas, não apenas sobre sua própria caminhada, mas também sobre a de sua família, especialmente de sua mãe e de todas as pessoas que vieram antes dela. Ludmilla destacou ainda que pensa constantemente nas próximas gerações, incluindo sua filha, e em como contribuir para que elas não enfrentem os mesmos obstáculos impostos pelo racismo.

"Penso não só em toda a minha trajetória, mas também na minha família, na minha mãe, em todo mundo que veio antes de mim. Penso nas próximas gerações, na minha filha e em como podemos fazer com que no futuro não encontrem os obstáculos do racismo", escreveu Ludmilla.

A cantora ainda afirmou enxergar a data como uma oportunidade de fortalecer e reverberar a potência da comunidade preta, reforçando o desejo de que essa consciência seja permanente. "Cada vez mais penso nessa data como uma oportunidade pra gente reverberar nossa potência. E que seja assim sempre", concluiu.