Reprodução/ Instagram Luiza Possi e Maria Gadú

Luiza Possi, de 41 anos, está no centro de uma polêmica com a cantora Maria Gadú. Isso após um suposto romance entre elas ter sido revelado por Maria publicamente.

Casada com o diretor de TV Cris Gomes, Possi já havia falado sobre a bissexualidade. Segundo ela, já foi bissexual e, hoje em dia, não é mais. As declarações foram dadas no videocast "Desculpincomodar", no dia 10 de novembro deste ano.





"Já fui bissexual, não sou [mais] há muito tempo. Não pela igreja. Experimentei. Me permiti experimentar coisas na minha juventude, durante minha vida, e hoje não sou mais", iniciou.

"Fico muito triste porque quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa é que seus amigos LGBT's ficam tristes, eles se sentem excluídos, eles acham que você não vai mais amar eles ou que você será contra eles e não tem isso", disse ela.

"Eu não sou a mesma, mas minha essência é a mesma e meus amigos LGBT's e meus fãs LGBT's podem contar para sempre comigo. Eu nunca não vou estar aqui, porque estou com Jesus. Uma coisa não anula a outra", completou a cantora e compositora.

As revelações de Luiza voltaram a ganhar destaque em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. Isso por conta da celeuma envolvendo Maria Gadú.

Entenda

Nesta quarta-feira (26), Maria Gadú surpreendeu os internautas ao usar o Instagram para afirmar que já vivenciou um romance com Luiza Possi, algo não confirmado, nem negado, pela artista.

"Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone, amém", escreveu a musicista na ocasião.



