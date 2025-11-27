Terci Melo Brokeback Mountain: Júlio Oliveira conversou com exclusividade ao Portal iG

Vencedor de três Oscars e considerado um marco da dramaturgia contemporânea, “O Segredo de Brokeback Mountain” chega a São Paulo em sua segunda montagem oficial no mundo. O espetáculo é estrelado por Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira, que, em entrevista exclusiva ao Portal iG, falou sobre o mergulho emocional necessário para viver Jack Twist e sobre o peso simbólico da obra no Brasil de hoje.

Para construir Jack, Júlio conta que iniciou sua preparação pela compreensão do desejo que move o personagem. “Nem todo mundo sucumbe ao desejo. Jack sim. Ele reconhece o desejo em seu corpo e, mesmo que de maneira retalhada, o exerce. E, na minha opinião, são essas pessoas que fazem a roda do mundo girar”, afirma.

O preparo físico também exigiu disciplina. Jack é um atleta de montaria, e Júlio buscou encontrar o equilíbrio entre vigor e desgaste. “Tento juntar a vitalidade de um corpo jovem que vai envelhecendo com muitas fraturas do trabalho de montaria ao longo dos anos. Esse contraste me permite um trabalho mais rico”, frisou ele.

Assumir um papel com legado tão forte e em uma montagem ainda pouco explorada mundialmente, é visto pelo ator como um gesto de coragem e compromisso. “Quando a história do mundo for contada, terá lugar especial para os ousados”, diz. Ele relembra que entrou para o espetáculo por meio de audições no Rio e, agora, também lidera a produção em São Paulo. “Não poderia deixar essa história parada. É uma das melhores dramaturgias que já interpretei. É potente. É inevitável. É cruel. Brokeback é urgente. É, infelizmente, assunto de ontem e de hoje.”

Para Júlio, o impacto da obra em 2025 passa diretamente pelo olhar do diretor Moacyr Góes. “O grande trunfo dessa produção é a direção do Moacyr. O olhar humano sobre o ser humano miserável traz uma potência absoluta pro espetáculo”, destacou.

O ator acredita que o público sairá transformado, especialmente diante das discussões sobre desigualdade e pertencimento. “Nem todo mundo começa do mesmo lugar. Pagar um preço absurdo apenas por ser quem se é. Esse é o incômodo que eu espero que o público reflita.”

A parceria com Marcéu Pierrotti, que interpreta Ennis Del Mar, também foi decisiva: “O Marcéu é gigante! Nosso maior trunfo foi estabelecer muito bem as entrelinhas dessa relação. Brokeback tem dramaturgia simples, personagens simples. A beleza está nas entrelinhas.”

Nesta temporada, o público terá ainda uma novidade: Daniel Tonsig também viverá Ennis em algumas sessões, oferecendo duas leituras distintas do personagem. “São duas versões igualmente maravilhosas da nossa produção”, adianta Júlio.

A adaptação teatral, escrita por Ashley Robinson a partir do conto de Annie Proulx, revisita a história de amor proibido entre Jack Twist e Ennis Del Mar nos anos 1960, narrativa eternizada no cinema por Ang Lee. A nova produção aposta na força das relações humanas e na profundidade das entrelinhas para conduzir o público por um terreno de desejo, interditos sociais e vulnerabilidade.

Em São Paulo, “O Segredo de Brokeback Mountain” estreia 14 de janeiro, no Teatro Itália, e segue em cartaz até 22 de março.



