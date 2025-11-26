Reprodução/ Instagram Jamie Booker em foto nas redes sociais

A organização da competição de "A Mulher Mais Forte do Mundo" surpreendeu os internautas ao desclassificar a americana Jammie Booker do prêmio principal. Segundo eles, a atleta é transgênero e não poderia ostentar o título que havia vencido.

"Aparentemente, uma atleta biologicamente do sexo masculino, mas que agora se identifica como mulher, competiu na categoria Open Feminina. Os organizadores do Official Strongman desconheciam esse fato antes da competição e estamos investigando o caso com urgência desde que fomos informados", começa o comunicado.





Segundo os organizadores, a competidora foi procurada, mas não foi encontrada. "Tentamos entrar em contato com a competidora envolvida, mas ainda não obtivemos resposta", argumentam.

"O Official Strongman preza pela inclusão e se orgulha de realizar eventos que não discriminam atletas com base em características pessoais. Todas as atletas são bem-vindas. No entanto, é nossa responsabilidade garantir a imparcialidade e assegurar que as atletas sejam alocadas nas categorias masculina ou feminina de acordo com o sexo biológico registrado no nascimento", acrescenta o comunicado.

Por fim, a organização ainda detalhou a desclassificação e anunciou que uma nova mulher receberia o título de "Mulher Mais Forte do Mundo". "Diante disso, desqualificamos a atleta em questão do Campeonato Mundial Oficial de Strongman de 2025. Todos os pontos e colocações das atletas serão alterados de acordo para garantir que as colocações de direito sejam atribuídas a cada uma das atletas da categoria Open Feminina", finaliza.

Confira o posicionamento na íntegra:





Passagem de bastão

Com a desclassificação de Jammie Booker, a britânica Andrea Thompson recebeu o título de "Mulher Mais Forte do Mundo". Ao DailyMail, ela contou que tem recebido críticas por ter sido eleita ao prêmio.

“Agora sou a Mulher Mais Forte do Mundo, mas isso me roubou o momento que eu deveria estar curtindo e aproveitando. No momento, estou tendo que lidar com muitas pessoas que têm muitas coisas negativas a dizer. Eu deveria estar nas nuvens, flutuando e comemorando”, disse Andrea.