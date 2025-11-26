Reprodução/TV Globo Mouhamed Harfouch fala sobre xenofobia





















O ator Mouhamed Harfouch, de 48 anos, participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (26). Durante o programa, ele contou que carregou muitos traumas ao longo da vida, principalmente relacionados à xenofobia. O artista revelou que não gostava do próprio nome, o que lhe causou diversos traumas.

"Meu nome sempre foi um ponto na minha vida, sempre foi uma questão. É um nome muito difícil; quando eu era criança, apresentar-me era extremamente complicado. Eu sofria muito bullying na escola, era um verdadeiro terror nas chamadas de turma, na portaria ou ao falar meu nome para alguém", disse.

Ele também ressaltou que tinha muitas ressalvas quanto ao seu nome e evitava se apresentar em certos lugares. Por ter um nome diferenciado no Brasil, o ator contou ser estigmatizado por isso.





"Além disso, eu tinha trauma de me apresentar, porque meu nome me individualizava de uma maneira que me fazia sentir como um estrangeiro. E tudo o que uma criança quer é ser aceita, se sentir pertencente, acolhida. Isso me causou um impacto profundo desde cedo. Todo mundo sabia que havia um garoto chamado Radamés, Mouhamed. Eu tinha vários nomes para me definir, mas para os outros isso era motivo de brincadeira", disse.

Por fim, Mouhamed disse querer se esconder e não ser associado a nenhuma nacionalidade, mas sim ser visto como uma pessoa comum. Ele reforçou que o teatro o ajudou muito a lidar com essa questão pessoal.

"O quanto eu carregava um preconceito que não era meu, e tudo o que eu queria era ser mais um. Não queria ser olhado por ser individualizado, por ser de outro país, por ter outra origem. Isso me marcou por um tempo, e devo ao teatro grande parte da superação desse sentimento", finalizou.

Sobre Mouhamed Harfouch

Mouhamed Harfouch nasceu no Rio de Janeiro, em 1977. É de ascendência síria, por parte do pai, e luso-brasileira, por parte da mãe. É formado em Direito e começou a fazer teatro ainda criança, até decidir se dedicar totalmente ao mundo artístico. Cursou a faculdade por acreditar que não conseguiria se sustentar somente como ator.

Com 20 anos, estudava, fazia estágios e, à noite, ensaiava peças. Participou de tramas importantes na Globo, como Pé na Jaca (2006), Malhação: Viva a Diferença (2017) e Órfãos da Terra (2019).