Maíra Cardi, de 42 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para explicar aos seguidores o motivo de Eloah, filha recém-nascida dela e do empresário Thiago Nigro, ter sido internada logo após o parto antecipado, no último domingo (26).

A cesariana estava prevista para o dia 5 deste mês, mas foi antecipada após complicações. Segundo a ex-BBB, a bebê precisou ser encaminhada para supervisão médica após ter nascido "sem respirar e desmaiada". Agora, já ganhou alta.





"Quando ela chegou sem respirar e desmaiada, percebi que teriam que reanimá-la. Mas Deus acalmou meu coração", começou ela por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,1 milhões de seguidores.

"Eu tinha certeza absoluta que Deus ia resolver. Quando ela saiu, saiu chorando com água... Sabia que ela tinha engolido água e que ia ter que aspirar. Eu já estava agoniada, mas não queria passar isso para o Thiago, que estava todo apaixonado e encantando", acrescentou.

Maíra ainda revelou um momento delicado. Segundo ela, ao pegar Eloah no colo, percebeu que a bebê não estava respirando e não conseguia deixar a cabeça estabilizada, tombando o pescoço para o lado. Thiago, contudo, não teria notado isso devido à emoção do momento.

"Quando eles trouxeram ela para mim e vi que ela estava roxa, sabia que já era. Ela estava pendurada. Eles colocaram ela em mim, ela cabeça dela caiu. Eu levantava a cabeça dela, mas ela caía. Pensei: 'Deu muito ruim'. Olhei para a cara do Thiago e ele estava encantando: 'Nossa, amor, como ela está quietinha no seu colo'.", prosseguiu.

"Claro! Ela não estava respirando. Eu bem tranquilamente olhei para os médicos e falei, 'pode levar para aspirar'. Fiquei calma. Deus me acalmou. Eu tinha certeza que eles iam conseguir revivê-la. Eles já entraram com o oxigênio e começaram a reanimá-la", concluiu.

Além desta recém-nascida, fruto da atual relação com o empresário Thiago Nigro, popularmente conhecido como Primo Rico, Maíra é mãe de Sophia Cardi, da antiga relação com o ex-BBB Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, do relacionamento anterior com Nelson Rangel.