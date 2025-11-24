Reprodução/ Instagram/ Globo - TV Vanguarda Jonas Almeida

Jonas Almeida, ex-apresentador da Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo, usou as redes sociais neste domingo (23) para contar aos fãs que terminou as sessões de radioterapia. Agora, ele inicia uma nova etapa para tratar um câncer no pulmão.

"Acabou um ciclo importante dessa luta longa que eu estou enfrentando. Fiz minha última sessão de radioterapia. Agora começo a imunoterapia, que vai durar um ano todinho", contou.





"A radioterapia, preciso dizer, foi o processo mais libertador de todos; e graças ao meu amor, Kelly Maria. Explico: como diz nosso carecudo guru dr. Alexandre de Oliveira, essa vitória só poderá ser comemorada daqui a dez anos, devido à agressividade da mutação que eu tenho. Tinha", acrescentou.

Em seguida, o comunicador ressaltou como os últimos dias foram intensos. Segundo ele, foi quase um mês indo e voltando para São Paulo diariamente. "Então, cada etapa cumprida tem que ser celebrada e vista com carinho. Foram 27 dias de radioterapia fazendo bate e volta para São Paulo todos os dias", observou.

"Praticamente não senti seus efeitos exceto por um cansaço um pouco acima do normal. Mas corintiano que sou, estou habituado a sofrimento. Mas a ideia que a Kelly, que já me salva desde que a conheci, teve e botou em prática não apenas me fez muito bem como acredito que tenha mudado minha vida", prosseguiu,

Agradecimento

Jonas pontuou que vários amigos se revezaram para acompanhá-lo e esse apoio foi essencial no tratamento. "Ela montou um grupo e perguntou para amigos bem próximos quem poderia me levar de carona um dia para São Paulo para fazer a radio. A partir daí foi uma chuva de religares", recapitulou.

"De longe, os dias mais felizes de 2025 para mim. Talvez dos últimos anos. Não apenas eles foram cada um colocando seus nomes nas datas, alguns mais de um dia, como outros que ficaram sabendo pediam para entrar para o grupo. Não foi fácil para eles... Perder um dia todo de trabalho, mudar toda a dinâmica de suas famílias", concluiu.



