Globo/João Miguel Júnior Pedro Farah, ator de 'Os Trapalhões', morre aos 95 anos no Rio

O ator e humorista Pedro Farah, conhecido como Farnetto, morreu aos 95 anos nesta quinta-feira (4) no Rio de Janeiro. Farah teve carreira de mais de 70 anos e ficou famoso por papéis em " Planeta dos Homens ", " Os Trapalhões ", novelas da TV Globo e no humorístico " Zorra Total ".

Segundo a filha Ivete Farah, ele passou mal em casa na Zona Sul do Rio e foi levado para o hospital Copa D'Or, em Copacabana.

Ivete explicou que o ator sofreu uma queda de pressão ainda em casa e teve um infarto durante procedimentos para internação. Apesar de tratar uma leucemia crônica, Farah não havia interrompido a carreira.

O velório acontecerá no Cemitério do Caju na manhã deste sábado (6) e, posteriormente, o corpo será cremado. Farah deixa dois filhos e uma neta.

Carreira e papéis icônicos



Pedro Farah iniciou a carreira no teatro em 1954, com a peça " A Revolta dos Brinquedos ", e dois anos depois estreou na TV com " Teatro do Rio ", interpretando o Tenente Porfírio. O sucesso veio com " Planeta dos Homens ", onde viveu o copeiro apelidado de " múmia paralítica " do personagem Aquiles Arquelau, de Agildo Ribeiro.

Ele também participou de " Zorra Total " com o mesmo personagem e de diversas novelas da Globo, incluindo " Cambalacho ", " Que Rei Sou Eu? ", " A Diarista ", " Paraíso Tropical ", " Cordel Encantado " e " Êta Mundo Bom ". No cinema, atuou em " Um Tio Quase Perfeito ", " Minha Vida em Marte " e " Os Farofeiros 2 ".

Além da atuação, Farah foi patrono da Farah Cultural, escola de artes e produtora de shows em Macaé, contribuindo para formação de artistas e produção de eventos culturais.