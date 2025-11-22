Reprodução Instagram Haysam Ali

O ator e ex-Fazenda Haysam Ali conversou com o Portal iG momentos antes de marcar presença no amfAR Las Vegas 2025, tradicional baile beneficente da Fundação para Pesquisa da AIDS, realizado na última sexta-feira (21). Ele revelou que o evento ganha ainda mais significado neste momento em que se prepara para interpretar nos palcos um personagem que desenvolve AIDS.

Atualmente em destaque no cenário internacional, dividindo-se entre produções de streaming e trabalhos no teatro, Haysam ressaltou a relevância do amfAR em sua trajetória e afirmou que a presença no evento reforça seu compromisso com causas sociais e com a representatividade em seus próximos projetos.

Sem revelar muitos detalhes, o ator brasileiro-americano adiantou que o novo projeto estreia ainda neste ano. “Estou completamente mergulhado nesse universo porque integro o elenco de ‘Angels in America’, que retrata um período de muita dor e estigma para a nossa comunidade”, disse, ao falar sobre a peça aclamada da Broadway, ambientada nos anos 1980.

Haysam também fez questão de celebrar o baile beneficente. “É essencial existir uma organização dedicada à pesquisa científica sobre a AIDS, que fala sobre a prevenção do HIV e oferece educação sobre o tratamento adequado. Quando recebi o convite do Roberto Cavalli, não pensei duas vezes antes de sair de Los Angeles para prestigiar”.

O evento, realizado no mesmo fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1, reuniu nomes importantes da moda, cinema e música, incluindo o diretor criativo Fausto Puglisi.