Reprodução Instagram/André Nicolau Igor Fernandez

O ator Igor Fernandez, de 29 anos, conhecido por interpretar o personagem Sombra na série "Os Donos do Jogo", da Netflix, movimentou as redes sociais ao publicar uma sequência de fotos nesta semana. Nas imagens, o artista aparece usando apenas uma sunga cavada, evidenciando o físico definido e o corpo desenhado que lhe renderam uma enxurrada de elogios.

A publicação rapidamente chamou atenção dos internautas, que não economizaram comentários destacando a forma física do ator. "Que homem gato", comentou um seguidor. "Corpo esculural", destacou outro. "Será que ele está solteiro? Eu quero!", brincou um terceiro.

Além dos fãs, Igor também recebeu mensagens de outros atores. "Ele tá demais", disse a atriz Jeniffer Nascimento. "Iguinho gato", elogiou o ator Felipe Hintze. Já outros, como Drayson Menezzes, Shirley Cruz e Marcus Bessa, reagiram com emojis na publicação.

Já confirmado no elenco do filme "Bruna Surfistinha 2", onde terá cenas quentes com a protagonista, vivida por Deborah Secco, Igor Fernandez também pode ser visto em "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", disponível na Prime Video.