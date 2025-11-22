Reprodução/Internet Record assume transmissão da Copinha a partir da temporada 2026

A Record confirmou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, desfalcando a Globo e reforçando sua grade esportiva para a temporada de 2026. A novidade foi anunciada durante o pré-jogo do clássico entre Corinthians e São Paulo, exibido pela emissora. A Copinha será exibida com exclusividade a partir de janeiro do próximo ano.

A confirmação foi feita por meio de um vídeo narrado por Cleber Machado, em que a emissora também detalhou sua cobertura do Campeonato Paulista. “Em janeiro, a bola continua a rolar na tela dapara o Paulistão 2026. Os craques do maior estadual do país estarão em campo na busca pela tão sonhada taça. 16 clubes, em um novo formato. É emoção do início ao fim”, afirmou o narrador no material de divulgação.

Copinha acontecerá em janeiro

Na sequência, Cleber anunciou a chegada da principal competição de base do futebol nacional. “Mas antes do Paulistão, tem novidade na. É a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Os novos craques entram em campo na maior competição do futebol de base do país. É certeza de jogos emocionantes e muitos gols”, celebrou. O vídeo encerrou com o slogan da emissora: “Copinha, Paulistão e Brasileirão. É futebol o ano todo!”.

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a Copinha será realizada entre 2 e 25 de janeiro, mantendo a tradição de encerrar a competição no aniversário da cidade de São Paulo, com a final no Estádio do Pacaembu. A edição de 2026 reunirá mais de 100 equipes de todas as regiões do Brasil, consolidando o torneio como a maior vitrine para revelação de jovens talentos no país.