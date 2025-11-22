Dua Lipa mostrou mais uma vez sua conexão crescente com o público brasileiro. Na noite deste sábado (22), a cantora britânica encantou a plateia que lotou a Farmasi Arena, no Parque Olímpico do Rio, ao interpretar, com ótima pronúncia, o clássico “Mas Que Nada”. A canção, composta por Jorge Ben Jor e eternizada mundialmente na voz de Sérgio Mendes, ganhou uma versão carismática na voz da estrela pop, que se apresentou acompanhada por sua banda em performance impecável.
A plateia foi ao delírio assim que reconheceram os primeiros acordes do sucesso brasileiro, já antecipado mais cedo, quando Dua Lipa foi flagrada ensaiando a música durante a passagem de som. O registro correu rapidamente pelas redes sociais e elevou as expectativas para o show.
No palco, além da homenagem musical, a artista também declarou seu amor à cidade. “Tive a chance de explorar o Rio, a cidade e a cultura. Em todos os lugares fui recebida com tanto amor que, sinceramente, eu nunca mais quero ir embora”, afirmou, arrancando gritos e aplausos calorosos do público.