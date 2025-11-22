Dua Lipa pegou os fãs de surpresa ao cantar música em português
Reprodução
Dua Lipa pegou os fãs de surpresa ao cantar música em português


Dua Lipa mostrou mais uma vez sua conexão crescente com o público brasileiro. Na noite deste sábado (22), a cantora britânica encantou a plateia que lotou a Farmasi Arena, no Parque Olímpico do Rio, ao interpretar, com ótima pronúncia, o clássico “Mas Que Nada”. A canção, composta por Jorge Ben Jor e eternizada mundialmente na voz de Sérgio Mendes, ganhou uma versão carismática na voz da estrela pop, que se apresentou acompanhada por sua banda em performance impecável.

A plateia foi ao delírio assim que reconheceram os primeiros acordes do sucesso brasileiro, já antecipado mais cedo, quando Dua Lipa foi flagrada ensaiando a música durante a passagem de som. O registro correu rapidamente pelas redes sociais e elevou as expectativas para o show.

No palco, além da homenagem musical, a artista também declarou seu amor à cidade. “Tive a chance de explorar o Rio, a cidade e a cultura. Em todos os lugares fui recebida com tanto amor que, sinceramente, eu nunca mais quero ir embora”, afirmou, arrancando gritos e aplausos calorosos do público.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-11-22/dua-lipa-surpreende-fas-ao-cantar-mas-que-nada--em-show-no-rio.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes