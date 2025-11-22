Rodrigo T. Ribeiro Dua Lipa conquista o Rio antes mesmo do show com simpatia, carisma e encontros pela cidade

Dua Lipa ainda nem iniciou seu show no Rio de Janeiro, marcado para este sábado (22), mas já conquistou mais uma vez o público carioca. A cantora visitou o Maracanã e a Vila Isabel, posou com fãs, distribuiu sorrisos e demonstrou grande simpatia ao conhecer dois dos ícones culturais mais importantes da cidade. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais e reforçaram a conexão afetiva entre ela e os brasileiros.

A expectativa para a apresentação é tão grande que os primeiros fãs já aguardam na fila. A reportagem do iG encontrou três deles na porta da Farmasi Arena onde o show será realizado. Entre os mais ansiosos estão um francês, uma belga e um brasileiro, todos dedicados à cantora e dispostos a esperar horas para garantir os melhores lugares.



O francês Tom detalhou sua jornada acompanhando a artista.

“Meu nome é Tom, eu vim de Paris, na França, e estou aqui para o show da Dua. É o meu décimo nono show. Eu já vi a Dua em Paris, em Lyon, na Bélgica, na Inglaterra, na Itália e agora aqui no Brasil”.

A belga Nolwenn também viajou especialmente para o show no Rio, que coincide com uma data especial.

“Oi, meu nome é Nolwenn, eu sou da Bélgica e eu vim ao Rio para ver a Dua Lipa no dia do meu aniversário. Eu a amo porque ela é uma pessoa incrível e ela é minha cantora favorita desde 2016. Eu a vi 14 vezes e eu a sigo em todos os lugares porque ela é incrível. E meu amor por ela está tatuado na minha pele”.

O fã francês presente também exibiu diversas tatuagens relacionadas à cantora e contou a história por trás de cada uma.

“Minha primeira tatuagem da Dua Lipa é Break My Heart, porque os homens quebraram o meu coração. Eu tenho Love Again, porque é uma música muito importante para mim, e tenho o nome dela, porque Dua Lipa é a melhor. Tenho também Future Nostalgia, igual à Dua. Eu também tenho Sunshine, porque a Dua escreveu Sunshine para mim quando a encontrei no Wembley. Pedi para ela escrever para eu tatuar e eu tatuei. Tenho também o número 22, igual ao dela, e é meu número também. E tenho Radical Optimism como tatuagem”.



A quantidade de homenagens marcadas na pele chamou atenção e reforçou a intensidade da devoção desses fãs estrangeiros.



O brasileiro Lucas Nascimento, veterinário, completa o trio dos primeiros da fila. Ele acompanha a cantora há oito anos e relatou o impacto que ela tem em sua vida.

“A Dua Lipa é uma artista que eu acompanho há oito anos. É a quinta vez que eu vou encontrá-la no show. Eu gosto muito da artisticidade dela, das músicas, de como ela se posiciona. Ela é uma inspiração de vida e de lifestyle. Eu amo muito. É demais. E eu acho que ela ter rodado o Rio de Janeiro diz muito sobre a artista que ela é. Super acessível, sem essa síndrome de estrelismo, falando com todo mundo e curtindo de verdade as raízes da cidade. Eu adorei”, finalizou o brasileiro.