Divulgação Globo Isabela Garcia está confirmada em nova novela de Walcyr Carrasco

Após sete anos afastada das novelas da TV Globo, Isabela Garcia, de 58 anos, foi confirmada no elenco de "Quem Ama Cuida", novo folhetim das 21h escrito por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto. A produção está prevista para substituir "Três Graças" em 2026, marcando o retorno da atriz aos dramas da emissora desde sua participação em "O Sétimo Guardião" (2018).

A informação foi divulgada pelo jornalista Duh Secco. Além da atriz, outros nomes de peso foram confirmados na nova trama, entre eles Letícia Colin, Isabel Teixeira, Tony Ramos, Rainer Cadete, Antonio Fagundes, Jeniffer Nascimento e Mariana Ximenes. O elenco robusto reforça a aposta da Globo em uma narrativa forte para ocupar a principal faixa de novelas da emissora nos próximos anos.





"Quem Ama Cuida" gira em torno de Adriana, uma dedicada cuidadora de idosos que, ao longo do trabalho, conquista a confiança, a amizade e o amor de Rogério Brandão, um milionário de temperamento difícil. Quando Rogério anuncia que pretende deixá-la como sua herdeira, Adriana se torna alvo de desconfiança e conflitos familiares. Na mesma noite, porém, o empresário é assassinado, e ela acaba sendo injustamente acusada pelo crime.

Condenada e presa, Adriana vê sua vida ruir. Seis anos depois, ao deixar a prisão, ela retorna movida por dois objetivos: provar sua inocência e se vingar daqueles que contribuíram para sua queda. Determinada a recuperar tudo o que perdeu, a protagonista se envolve em uma jornada marcada por segredos, reviravoltas e a busca implacável pela verdade.