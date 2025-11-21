Reprodução Instagram Dua Lipa e sua irmã, Rina





A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), anunciou que irá implementar uma operação especial de trânsito neste sábado (22) para o show da cantora Dua Lipa, que será realizado às 21h na Farmasi Arena, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A movimentação na região deve aumentar ao longo do dia, e a Rua Denise Dobbin Bauerfeldt será totalmente interditada a partir das 7h, permanecendo fechada até o término do evento e dispersão do público.

A Prefeitura reforça que não haverá áreas de estacionamento disponíveis no entorno do show, e recomenda que o público utilize preferencialmente o transporte público, como BRT, metrô e suas integrações, para chegar e sair da apresentação.

A operação contará com agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que vão trabalhar para garantir a fluidez nas vias, orientar motoristas e pedestres e coibir irregularidades. Painéis de mensagens variáveis serão instalados para avisar sobre as condições do trânsito nas proximidades.

Durante todo o evento, técnicos do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) monitorarão as vias por meio de câmeras, permitindo ajustes em tempo real na programação dos semáforos, se necessário, garantindo maior segurança e melhor fluxo de circulação.

Interdição prevista

Sábado (22), das 7h até o final do evento

Rua Denise Dobbin Bauerfeldt

Recomendações ao público

A CET-Rio recomenda que os motoristas evitem circular pela área durante o período de interdição e, sempre que possível, antecipem seus deslocamentos. A Prefeitura reforça a importância de seguir todas as orientações dos agentes de trânsito e a sinalização instalada no local. Como não haverá áreas de estacionamento no entorno, o transporte público é indicado como a melhor opção para chegar ao show.