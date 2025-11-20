Reprodução/ Instagram @laylamonteiro Layla Monteiro

Layla Monteiro é uma das participantes de “Poderosas do Cerrado”, reality do Globoplay que mostra a rotina de seis empresárias da elite de Goiânia. Mas, antes da atração, a mulher já tinha se destacado na mídia por "flertar" com um dos jogadores mais famosos do país.

Trata-se de Neymar Jr., hoje em um relacionamento com Bruna Biancardi. As interações entre o atleta do Santos e Layla ocorreram em 2014, logo depois de um término de Neymar e Bruna Marquezine.





As conversas viralizaram outra vez após internautas notarem que a participante de "Poderosas do Cerrado" já tinha flertado com o jogador de futebol.

Relembre

Reprodução/ Redes Sociais Conversas de Layla e Neymar Jr. resgatadas nas redes sociais

"É um privilégio ter você me seguindo. Sou fã", disse Layla, enviando em seguida um emoji de beijo. "Que nada! Estou acompanhando a moda. Beijão", retrucou o jogador, mandando a resposta com outro emoji.

"Então, o senhor acompanha moda? Virei mais fã ainda. E eu não perco um jogo. Copa do Mundo chegando. Uhul", comentou ela. "Não sou focadão [em moda]. Mas gosto de uns estilos diferentes, por isso acompanho", argumentou o atleta.

"Isso mesmo. Você é nossa referência no mundo inteiro como jogador. Então, não pode errar nos looks. Brincadeira! Mas amanhã já vou ficar de olho no seu desempenho", concluiu Layla.

Hoje em dia, eles não se seguem mais nas redes sociais.

Quem é ela?

Layla soma mais de um milhão de seguidores e se destacou pela trajetória como influenciadora de moda.

Nascida no interior, a famosa foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2020. No Instagram, costuma compartilhar conteúdos informativos sobre a condição.