Crédito: Reprodução/Instagram/@andreammota Andréa Mota e Leandro

Andréa Mota costuma compartilhar alguns cliques da mansão luxuosa no qual mora. A propriedade fica situada em Goiânia e ganhou destaque nos últimos dias, após a estreia de "Poderosas do Cerrado", reality no qual a viúva de Leandro, da dupla com Leonardo, faz parte.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual em que soma mais de 173 mil seguidores, a empresária posta registros em vários cômodos da residência. As fotos são repercutidas pela base de fãs que a acompanha na web.





Campinho, academia, piscina, área gourmet, antessala, áreas de descanso, lavabos, sala de estar, quartos e cozinha são alguns dos espaços que Andréa mais costumam aparecer nas postagens feitas.

O mármore também preenche várias instalações com tonalidades distintas. Bege, branco e cinza são as cores principais da decoração, que ainda conta com revestimentos de marcenaria.

Vinhos e espaço arborizado

A adega é um dos espaços preferidos. “Ele [Fernando Alves, atual marido] esconde a chave”, brincou Andréa em um dos episódios do reality "Poderosas do Cerrado". “Pode pegar as de cima, mas as garrafas de baixo ninguém mexe”, devolveu o empresário, bem-humorado.

A área extensa do terreno amplo conta com um espaço arborizado. O lado "artístico" da viúva de Leandro também chamou atenção dos espectadores, principalmente pelos itens que ela coleciona e estão dispostos na residência.

Uma das peças é “Clara”, das designers Sarah Castro e Juliana Bessa. Trata-se de um tamanduá-lustre, comprado pela empresária em um leilão. O item fica na sala principal. No corredor, há um quadro de Jesus, presente dado pelo antigo marido.