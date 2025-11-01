Reprodução/Instagram Bruna Biancardi rebate ataque sobre vídeo da filha com Neymar

Bruna Biancardi voltou aos holofotes das redes sociais após reagir a um comentário ofensivo feito em uma publicação sobre sua filha, Mavie. A influenciadora, que tem a menina de dois anos com o jogador Neymar Jr., respondeu à crítica com firmeza e acabou recebendo o apoio público da irmã, Bianca Biancardi, que adiantou que a família pretende recorrer à Justiça.

A polêmica começou depois que um vídeo de Mavie viralizou em perfis de notícias e entretenimento. Nas imagens, a pequena aparece conversando com a mãe sobre um passeio no shopping.

“O que você foi comer lá no shopping, filha?”, perguntou Bruna.

“Batata, hambúrguer, tudo” , respondeu a menina, arrancando risadas dos seguidores.

Em seguida, a influenciadora quis saber o que a filha compraria de presente.

“Leite, brinquedo, brigadeiro” , listou Mavie.

No entanto, em meio aos comentários carinhosos, uma internauta fez uma crítica direcionada à mãe da criança: “Ensinamentos de uma mãe Maria Xuteira… comprar, comprar, comprar. Afinal, foi para isso que você deu, né?” , escreveu.

Bruna não deixou o comentário sem resposta.

“É mesmo, eu compro tantas coisas. Pena que não consigo comprar educação e respeito para você, se desse eu compraria também”, rebateu.

A influenciadora ainda lamentou o tom do ataque: “Sinto muito pelos seus filhos. Poderiam estar passando tempo de qualidade com eles, mas estão na internet invejando e julgando a vida alheia.”

Neste sábado (1º), Bianca Biancardi usou os Stories para manifestar apoio à irmã.

“Sobre o vídeo fofíssimo da Mavie contando da ida ao shopping: essa pessoa infeliz fez esse comentário. Sim, PROFESSORA, ADVOGADA e MÃE de três crianças. Eu fico muito feliz que você seja advogada, porque vai precisar mesmo” , escreveu.